За последнюю неделю к врачам “скорой” обратились более 14 тысяч человек

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С 6 по 12 июня в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 318 обращений. В стационары были доставлены 5 897 граждан, в том числе 1 461 ребёнок.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: заболевания сердечно-сосудистой системы – 2 621 обращение, неврологические патологии – 2 072, болезни органов дыхания – 1 977, травмы – 1 516, инфекционные заболевания – 215, отравления – 71.

За отчётный период на дорогах страны произошло 61 ДТП, в результате пострадали 73 человека. 62 получивших травмы пациента, в том числе 9 несовершеннолетних, были госпитализированы.

Также поступило 115 обращений, связанных с иными неотложными состояниями, в том числе было зарегистрировано 38 случаев ожогов и 5 случаев солнечного удара.

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