За последнюю неделю доходы таможни составили около 552 млн леев

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Поступления от Таможенной службы в государственный бюджет в период с 11 по 17 октября составили более 551,8 млн леев. С начала этого месяца ведомство собрало более 1,3 млрд леев, что на 43,5% больше по сравнению с доходами за аналогичный период 2020 года.

На прошлой неделе было оформлено 12 410 таможенных деклараций, поток транспортных средств составил 61 401. Самыми загруженными таможенными КПП остаются “Леушень” и “Скулень” – 14 961 и 11 388 пересечений соответственно, передаёт moldpres.md.

– За отчётный период было выявлено 184 нарушения таможенного законодательства и выписаны штрафы на сумму более 198 тысяч леев. Наиболее частые нарушения касались превышения срока нахождения на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами, – отметили в Таможенной службе.

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