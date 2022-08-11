За последние три года примария инвестировала 10,5 млн леев в инфраструктурные проекты в Крикова

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Примария Кишинёва продолжает инвестировать в инфраструктурные проекты в столице и её пригородах.

По словам генерального примара Иона Чебана, на этот год были выделены средства в размере 1,2 миллиона леев на строительство крыши гимназии №77 в городе Крикова. Местный взнос составляет 1,4 млн леев.

Сейчас ведутся работы по установке несущей конструкции, затем будет монтирована металлочерепица.

Также при финансовой поддержке муниципалитета в школе была отремонтирована система отопления. Во всех классах, спортивном зале и актовом зале были заменены обогреватели. Новая система отопления была также установлена в столовой гимназии, – рассказал Чебан.

По словам градоначальника, работы обошлись в 900 тысяч леев, из которых примария Кишинёва заплатила почти 500 тысяч леев.

В этом году гимназия №77 в Крикова отметит 60 лет со дня своего основания. В настоящее время в школе обучается 150 учеников.

За последние три года столичная примария инвестировала 10,5 млн леев в проекты по модернизации инфраструктуры в городе Крикова.

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