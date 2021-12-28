За последние сутки сотрудники ГИЧС вытащили из снега более 150 автомобилей и 3 “скорые”

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За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) отбуксировали 163 автомобиля, в том числе три машины “скорой помощи”. Спецоперации проводились в 12 районах страны, а больше всего машин застряло в Яловенах, Хынчештах, Ниспоренах, Новых Аненах и Кишинёве.

В связи с неблагоприятными дорожными условиями ГИЧС настоятельно рекомендует водителям:

оборудовать автомобиль в соответствии с зимними условиями, иметь в багажнике лопату, цепи и песок;

перед дальней дорогой заправлять полный бак автомобиля;

заряжать перед дорогой телефон, чтобы в чрезвычайной ситуации можно было вызвать экстренные службы;

брать с собой в дальнюю дорогу тёплые вещи, чтобы избежать переохлаждения, если автомобиль застрянет в снегу;

заранее узнавать о погоде и состоянии дорог в стране.

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