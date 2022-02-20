За последние сутки пожарные потушили более 1000 га растительности

За последние сутки пожарные потушили более 1000 га растительности

За последние 24 часа в ГИЧС зарегистрировали 126 случаев возгорания растительности. Были потушены 1008 га травы. Инциденты произошли в Теленештах, Кагуле, Оргееве, Гагаузии и Кишинёве. 

Так, более 60 га травы загорелось в селе Рэзень Яловенского района, ещё более 50 га – в Твардице Чадыр-Лунского. Помощь спасателей понадобилась и вблизи села Кодру в Теленештах, где загорелся участок сухой травы площадью более 40 га.

В Онишкань Каларашского района огонь охватил более 15 га, а в Пеливан Оргеевского района – 9 га. Более 20 га растительности загорелось в Харагыш Кантемирского района, пожарные несколько часов работали над ликвидацией очага.

Граждан повторно призывают не поджигать сухую растительность и не сжигать бытовые отходы. В чрезвычайных ситуациях следует звонить но номеру 112.

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