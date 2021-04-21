За последние сутки ни один врач в Молдове не заразился COVID-19, что подтверждает эффективность вакцинирования

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Данные Минздрава показывают, что из общего числа зарегистрированных накануне заболевших только 8 являются медицинскими работниками: 4 медсестры и 4 человека из числа вспомогательного персонала. “К счастью, за последние 24 часа ни один врач не заразился вирусом COVID-19, что подтверждает эффективность вакцины”, – подчеркнул на брифинге для прессы врио премьера Аурелиу Чокой.

До сих пор 89 000 человек получили первую дозу сыворотки против коронавируса. Из полученных Республикой Молдова 180 тысяч доз препарата AstraZeneca накануне более 50 тысяч были распределены по всей стране. Остальные дозы в этой партии сохраняются, чтобы можно было провести ревакцинацию, пишет moldpres.md.

Чокой также рассказал, что в Тараклийском, Хынчештском и Флорештском районах был отменён ранее введённый “красный код”, так как в последние дни там было зарегистрировано менее 100 случаев на тысячу жителей.

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