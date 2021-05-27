За последние сутки на границе выявили три десятка поддельных COVID-тестов

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29 из них предъявили пассажиры автобуса, следовавшего в Польшу. Граждане рассказали, что купили подделку по цене от 400 до 800 леев.

Ещё два фальшивых COVID-теста были обнаружены в Международном аэропорту Кишинёва. Все поддельные документы были изъяты и направлены на экспертизу, обстоятельства инцидентов выясняются.

Стоит отметить, что до сих пор на молдавской границе были выявлены 454 поддельных теста на коронавирус: 102 на въезде в РМ, 345 – на выезде и 7 – на дорогах внутри страны.

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