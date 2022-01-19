За последние сутки на дорогах страны произошло 11 серьёзных ДТП

За последние сутки на дорогах страны произошло 11 серьёзных ДТП

Полиция предупреждает водителей, что на трассах сейчас очень скользко из-за прошедших накануне осадков. 

В связи с этим более 400 сотрудников Национального инспектората общественной безопасности следят за ситуацией на дорогах и оказывают помощь водителям, оказавшимся в трудной ситуации. По данным ведомства, за последние сутки в стране было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых пострадали 12 человек.

Водителей призывают соблюдать ПДД, при движении учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не совершать опасные обгоны.

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