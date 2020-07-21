За последние пять лет в Молдове усыновили более 500 детей

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За последние пять лет в Республике Молдова было усыновлено 547 детей. Больше всего, 123 ребёнка, усыновили в 2017 году, а меньше всего, 87, в 2019 году. Возраст большинства из них составлял на момент усыновления от 3 до 6 лет, и только двоим несовершеннолетним было 16 и 17 лет.



Управление политики по защите прав детей и семей с детьми в рамках Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты отметило, что 492 ребёнка были усыновлены молдавскими гражданами, а 55 попали в семьи иностранных граждан, в соответствии с международной процедурой. В настоящее время в судебных инстанциях находятся на рассмотрении ходатайства об усыновлении 14 детей, передаёт ipn.md.

Число желающих усыновить детей незначительно снижается. Если в 2018 году был зарегистрирован 321 усыновитель, то в 2019 году количество сократилось до 303 человек. Это объясняется и желанием семей усыновить детей раннего возраста, в то время как в Государственном реестре усыновления состоят на учёте дети старше 7 лет, а также братья и сестры, которые не могут быть усыновлены раздельно.

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