За последние недели сапёры уничтожили 32 взрывоопасных предмета

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Сапёры Национальной армии ликвидировали 32 боеприпаса и 114 патронов различных калибров в муниципиях Кишинёв и Бельцы, а также в Новоаненском, Оргеевском, Дубоссарском, Страшенском, Яловенском, Сынжерейском, Фалештском, Унгенском и Хынчештском районах.

В селе Кочиеры Дубоссарского района местный житель обнаружил в своём саду несколько взрывоопасных предметов. Сапёры идентифицировали ручную гранату RKG-3, гранату VOG-17, боевую часть UZRGM и 114 патронов различного калибра. Боеприпасы времён Великой Отечественной войны были благополучно уничтожены, пишет moldpres.md. А в селе Григорешты Сынжерейского района местные жители обнаружили в близлежащем лесу артиллерийский снаряд и бомбу.

С начала года в Молдове было проведено 35 операций по разминированию, в результате которых было уничтожено 120 взрывоопасных предметов различных типов и 7 999 патронов.

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