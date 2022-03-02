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За последние дни в медицинские учреждения Молдовы обратились 103 беженца, в том числе 27 несовершеннолетних. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску.

По ее словам, для оказания медицинской помощи госпитализированы 40 беженцев, в том числе 27 детей. Наиболее частые случаи связаны с респираторными и желудочно-кишечными инфекциями, а также с хроническими заболеваниями. Чиновник также упомянула, что за последние шесть дней у 48 беженцев диагностировали инфекцию COVID-19, а две женщины из Украины родили в столичных родильных домах, передает moldpres.md.

Государственный секретарь уточнила, что во всех центрах размещения беженцев, а также в пунктах пересечения границы развернуты бригады медицинского персонала для оказания помощи беженцам и диагностики COVID. Николаеску также сообщила, что беженцы, которые не были вакцинированы против нового коронавируса, могут сделать это в Республике Молдова, и подтвердила, что в нашей стране достаточно вакцин. Она отметила, что беженцам в стране будут предложены краткосрочные лекарственные пайки для хронически больных, и что все беженцы с онкологическими или хроническими заболеваниями могут пройти лечение в молдавских больницах.

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