За последние 3 месяца 82 ребенка сбежали из дома (ФОТО)

0

В течение трех месяцев сотрудники НИОБ проводили мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

В этот период были проверены 30 тысяч зон отдыха и мест, часто посещаемых несовершеннолетними (парки, подвалы, заброшенные здания, вокзалы и т. д.). В итоге 192 несовершеннолетних были обнаружены без присмотра родителей. 82 ребёнка сбежали из дома, 70 практиковали бродяжничество и попрошайничество, ещё 54 были задержаны по иным нарушениям.

Кроме того, полиция посетила более 2 600 детей из групп риска и около 1 800 семей, находящихся на учёте. На протяжении всей кампании полицейские обсуждали с родителями и детьми вопросы безопасности, делились полезными рекомендациями и раздавали памятки с правилами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.