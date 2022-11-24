За последние 10 лет в Молдове закрыли более 200 школ

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Закрывается школа – умирает село. Так говорят люди. Поговорка прекрасно отражает реальность в Молдове, где сёла опустели, а люди уезжают за границу в поисках лучшей жизни.

По данным Министерства образования, за последние десять лет закрылись более 200 школ. Шесть прекратили деятельность в прошлом году и одна – в этом. Некоторые здания используются повторно, но чаще всего заброшены, пишет point.md со ссылкой на jurnal.md.

В Минобразования констатируют, что в 2021 году было закрыто шесть учебных заведений, а в 2022 году — только одно. Речь идёт о начальных школах в Кишинёве, Фалештах, Ниспоренах, Резине и Штефан-Водэ, в каждой из которых обучалось около десяти учеников. Также были закрыты две гимназии: одна в Теленештах, где учились 58 учеников, а другая – в Басарабяске. Причин множество: дефицит бюджета, нехватка учеников и преподавательского состава, а также неадекватные условия учёбы. В Минобразования уточняют, что деньги, сэкономленные от ликвидации школ, передаются другим учебным заведениям, для улучшения условий учёбы.

Процесс оптимизации школ в Молдове начался в 2000-х годах. Исследование Expert Group показывает, что в начале 2000-го учебного года в Республике Молдова обучалось более 630 тысяч детей. Пять лет спустя их стало на 111 000 меньше.

В период с 2012 по 2016 годы было закрыто 137 школ, но после этого число учащихся сократилось вдвое, а в некоторых районах остались классы по пять учеников в каждом.

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