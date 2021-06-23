За полтора часа до заседания по вопросу участков за границей в ЦИК пожаловал посол США (ВИДЕО)

За полтора часа до заседания по вопросу участков за границей в ЦИК пожаловал посол США (ВИДЕО)

Автомобиль с дипломатическими номерами посольства США в Молдове во дворе здания Центральной избирательной комиссии заснял сотрудник телеканала Accent TV. В то же время об утреннем визите в ЦИК Дерека Хогана сообщил и Телеграм-канал Index. 

Как отмечает источник, глава дипломатической миссии встретился председателем Комиссии Дорином Чимилом. Тема дискуссии неизвестна, однако сегодня члены Центральной избирательной комиссии проведут дополнительные консультации с МИДЕИ по вопросу количества избирательных участков за рубежом.

В посольстве США визит Хогана в ЦИК пока не прокомментировали.

Видео: Accent TV

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