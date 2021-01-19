Поджёг здание прокуратуры из мести: жителю Вулканешт “светит” до 7 лет тюрьмы

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Прокуратура АТО Гагаузия завершила и передала в суд дело о поджоге здания прокуратуры в Вулканештах. Местному жителю предъявлено обвинение по двум статьям: “Злостное хулиганство” и “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”.

Инцидент произошёл в ночь на 14 сентября прошлого года. Неизвестный разбил камеру уличного наблюдения на входе в здание прокуратуры, после чего поджёг автомобильные покрышки, облитые горючей жидкостью. В результате была повреждена входная дверь здания.

В результате уголовного преследования подозреваемый был идентифицирован и задержан. Им оказался 45-летний житель Вулканешт, который таким образом пытался отомстить за сына, осужденного за серию умышленных преступлений.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, обвиняемый находится под стражей. Он не признал свою вину. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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