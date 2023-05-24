За первые три месяца года турагентства заработали более 344 млн леев

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В январе-марте 2023 года молдавские турагентства и туроператоры предоставили туристические услуги 44,5 тыс. туристам. Это на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом их выручка выросла на 73,1% и достигла 344,4 млн леев. Такие данные представило Нацбюро статистики.

Так, доходы выездного туризма выросли на 128,1 млн леев (+74,3%), а внутреннего — на 17,7 млн ​​леев (+90,9%). При этом поступления от принимающего туризма упали — на 300 тыс. леев (-3,8%), передает yellowpages.md.

В то же время 98,2% граждан Молдовы выехали за границу, чтобы отдохнуть. Самыми популярными направлениями стали: Египет (35,0% от общего числа туристов), Румыния (27,8%), Турция (9,3%), Болгария (6,7%), Чехия (2,8%), ОАЭ (2,6%), Венгрия (2,4%), Италия (2,2%), Мальдивы (2%), Испания и Франция (по 1%).

При этом 11 тыс. местных туристов путешествовали по Молдове. Это число выросло на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Поездки жителей внутри страны организовывали в основном кишиневские турагентства (49,3%), а также турфирмы, расположенные в Центральном (33,3%) и Южном (17,3%) регионах.

Что касается иностранных граждан, то число туристов, посетивших Молдову через турагентства, увеличилось на 58,2% и составило 5,1 тыс. человек. Большинство из них прибыли из Румынии (31,8%), Украины (24,8%), Италии (7,8 %), США и Израиля (по 6,4%), Франции (5,9%), Германия (4,9%) и России.

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