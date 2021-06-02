За первые пять месяцев года Налоговая служба собрала более 18 млрд леев

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Это на 2,9 млрд леев больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным ГНС, в государственный бюджет было собрано 7,7 млрд леев, что на 1,5 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Поступления в местные бюджеты составили 1,9 млрд леев – на 27,2% больше, чем в прошлом году.

В бюджет социального страхования за указанный период было собрано 6,3 млрд леев (+731,4 млн леев). В то же время в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 2,1 млрд леев (+13%).

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