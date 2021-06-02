За первые пять месяцев года Налоговая служба собрала более 18 млрд леев

За первые пять месяцев года Налоговая служба собрала более 18 млрд леев

Это на 2,9 млрд леев больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным ГНС, в государственный бюджет было собрано 7,7 млрд леев, что на 1,5 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.  Поступления в местные бюджеты составили 1,9 млрд леев – на 27,2% больше, чем в прошлом году.

В бюджет социального страхования за указанный период было собрано 6,3 млрд леев (+731,4 млн леев). В то же время в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 2,1 млрд леев (+13%).

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