За первые два месяца года в налоговой зарегистрировали около 3 тысяч договоров аренды

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За первые два месяца 2021 года сотрудники Налоговой службы зарегистрировали 2 922 договора аренды недвижимого имущества.

В то же время, по данным ведомства, за отчётный период было выявлено 1 024 собственника, сдающих в аренду недвижимость без документов, которые были призваны к соблюдению действующего законодательства. Кроме того, по итогам проверок, проведённых налоговыми инспекторами, в бюджет дополнительно было перечислено базовых платежей на 84,7 тыс. леев, пеней на 11,2 тыс. леев и штрафов на 13,3 тыс. леев.

Согласно законодательству, физические лица, сдающие в аренду недвижимость, должны платить налог в размере 7% от полученных доходов. Лица, которые не выполняют соответствующие обязательства, рискуют быть оштрафованными в соответствии с положениями Налогового кодекса.

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