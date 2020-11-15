За первые два часа голосования явка составила почти 7%

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Более 180 тысяч жителей страны уже проголосовали на выборах. Явка к этому часу составила почти 7%.



Напомним, что сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Гражданам предстоит выбрать между двумя претендентами: независимым кандидатом, действующим президентом Игорем Додоном и лидером партии “Действие и солидарность” Майей Санду. Согласно законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

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