За первые 5 месяцев года пожарные спасли из огня 67 человек

0

С начала года в Республике Молдова было зарегистрировано 870 пожаров.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, их количество увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из огня удалось спасти 67 человек.

Наиболее частыми причинами возгораний стали: несоблюдение правил эксплуатации печей и дымоходов, поджоги, неосторожное обращение с огнём. В результате пожаров погибли 72 человека, ещё 16 получили ожоги. Причиной 29 пожаров стали игры детей.

Материальный ущерб, причинённый в результате пожаров с начала года, оценивается в более чем 34 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.