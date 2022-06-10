За первые 5 месяцев года пожарные спасли из огня 67 человек

За первые 5 месяцев года пожарные спасли из огня 67 человек

С начала года в Республике Молдова было зарегистрировано 870 пожаров.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, их количество увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из огня удалось спасти 67 человек.

Наиболее частыми причинами возгораний стали: несоблюдение правил эксплуатации печей и дымоходов, поджоги, неосторожное обращение с огнём. В результате пожаров погибли 72 человека, ещё 16 получили ожоги. Причиной 29 пожаров стали игры детей.

Материальный ущерб, причинённый в результате пожаров с начала года, оценивается в более чем 34 млн леев.

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