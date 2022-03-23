За первые 2 месяца года в Молдове выявили около 50 случаев незаконной вырубки леса

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Вырубка лесов, незаконный выпас скота и браконьерство стали основными нарушениями, выявленными за первые два месяца текущего года работниками Moldsilva.

– За январь-февраль сотрудниками выявлено и задокументировано 56 неправомерных действий с последующим составлением протоколов, в том числе 48 незаконных вырубок. Ущерб, причинённый лесному фонду, составляет 194 тысячи леев, из которых возмещено 128 тысяч, – рассказал директор Moldsilva Вадим Стынгач.

По данным агентства, в прошлом году было зарегистрировано почти 350 нарушений. Большая часть также пришлась на незаконную вырубку леса – около 280 случаев, пишет radiochisinau.md.

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