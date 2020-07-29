За особые заслуги и многолетний труд: президент вручил государственные награды группе граждан (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в ходе официальной церемонии Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова на основании ранее подписанных указов в знак высокой оценки их особых заслуг перед государством, за многолетний добросовестный труд в различных областях деятельности и за профессиональное мастерство.

Люди, которым сегодня вручили высокие государственные награды, работают в органах правопорядка и контроля, оказывая каждодневное содействие развитию и процветанию нашего государства. Президент поблагодарил их за усердный труд и преданность делу, пожелал вдохновения и дальнейших успехов.

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