За несвоевременное окончание работ по восстановлению коммунальных сетей будут штрафовать

0

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения инициирует контроль начатых и незавершённых работ по реабилитации коммунально-технических сетей в Кишинёве.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, всех владельцев сетей призывают вовремя восстанавливать стройплощадки, на которые выданы разрешительные документы для работ, в противном случае они будут оштрафованы за задержки.

Недавно одна из компаний была предупреждена о том, что работы на открытых строительных площадках не были восстановлены вовремя, её обязали в короткие сроки устранить несоответствия. Несвоевременное проведение реабилитационных работ приводит к ухудшению состояния дорожных оснований, одновременно создавая неудобства для жителей города, – отметил Чебан.

Также, по словам градоначальника, будут наказаны те, кто инициирует работы на дороге общего пользования без оповещения ответственных служб. Речь идёт о владельцах домов на земле, многоквартирных домов, а также экономических агентах, владеющих строительными площадками или зданиями.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.