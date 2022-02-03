За неделю заболеваемость ковидом в Молдове выросла на 53%

За неделю заболеваемость ковидом в Молдове выросла на 53%

С 24 по 30 января в Молдове зарегистрировали 31 292 случая коронавируса, из них 4 821 – в Приднестровье. Заболеваемость составила 839 случаев на 100 тысяч населения, что на 53% больше, чем неделей ранее, или в 15 раз больше, чем в прошлом месяце. Информацию представили в Минздраве. 

В указанный период заболели 266 беременных. Число заразившихся ковидом детей выросло с 2 811 до 3 241. В населённых пунктах, где заболеваемость превышает 250 случаев на 100 тысяч населения, был введён “красный” код. В Вулканештах был зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости – 297 случаев на 100 тысяч населения. А самый высокий уровень зарегистрирован в Кишинёве – 1596 случаев на 100 тысяч населения.

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