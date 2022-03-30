За неделю заболеваемость ковидом в Молдове снизилась на 21%

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С 21 по 27 марта в Молдове зарегистрировали 1 893 случая коронавируса. Этот показатель значительно снизился по сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 2 411 случаев COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

Заболеваемость составила 52 случая на 100 тысяч населения, что на 21% меньше, чем неделей ранее. В указанный период заболели 10 беременных. Число заразившихся ковидом детей снизилось с 569 до 338. Также было выявлено 334 случая коронавируса среди беженцев.

На сегодняшний день “жёлтый” код действует в 6 районах, в остальных – “зелёный”. Смертность от COVID-19 за указанный период снизилась на 17%, всего было зарегистрировано 32 летальных исхода.

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