За неделю врачи “скорой” оказали помощь более 15 000 пациентов

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С 14 по 20 февраля в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 15 016 обращений. В больницы были доставлены 5 346 пациентов, в том числе 1 045 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 3 436 случаев респираторных заболеваний; 3 302 случая сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 52 случая острого коронарного синдрома; 2 095 случаев неврологических нарушений, 233 из которых – инсульты.

За указанный период в “скорую” с травмами обратились 1 007 человек. В результате ДТП пострадали 53 человека.

Кроме того, было зарегистрировано 20 случаев отравления лекарствами и 15 алкоголем. Вмешательство врачей также потребовалось 29 пациентам с ожогами, 5 с переохлаждением и одному с обморожением.

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