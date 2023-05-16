За неделю в службу скорой помощи обратились свыше 14 тысяч человек

0

С 8 по 14 мая бригады скорой медицинской помощи получили 14 148 обращений от граждан. В больницы были доставлены 5 588 пациентов, в том числе 1 102 ребёнка.

3591 обращение было связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 54 – с острым коронарным синдромом; 1987 – с неврологическими патологиями, в том числе 237 – с инсультами. 1539 пациентов обратились к врачам с заболеваниями органов дыхания, в том числе 793 – с ОРВИ. Также первая медицинская помощь на догоспитальном этапе была оказана 1402 гражданам с различными травмами.

За указанный период на дорогах страны произошло 39 ДТП, в результате которых пострадали 56 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. 48 из них были госпитализированы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.