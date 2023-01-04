За неделю в службу скорой помощи обратились более 18 000 человек

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С 26 декабря по 1 января в Национальный центр доврачебной неотложной медицинской помощи поступило 18 414 обращений. В больницы были доставлены 6 045 пациентов, в том числе 1 566 детей.

Только в первый день 2023 года диспетчеры экстренной службы зарегистрировали 3 033 обращения, из которых более 1 000 пришлось на респираторные заболевания.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 3 289 обострений сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе – 43 пациента с острым коронарным синдромом); 2 129 случаев неврологических нарушений (231 инсульт). С травмами обратились 1 156 человек, в их числе – 146 детей.

В результате ДТП пострадали 75 человек. Кроме того, за отчётный период зарегистрировано 84 обращения по поводу инфекционных заболеваний и 42 случая отравлений: 20 – лекарствами, 10 – алкоголем, 9 – углекислым газом и пр.

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