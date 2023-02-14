За неделю в службу скорой помощи обратились более 14 тысяч человек

0

С 6 по 12 февраля бригады скорой медицинской помощи получили 14 283 обращения от граждан. В больницы были доставлены 5 392 пациента, в том числе 1 197 детей.

Из общего количества обращений 3 557 были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2 641 – с заболеваниями органов дыхания. 1850 пациентов обратились к врачам с неврологическими патологиями, а 1195 – с травмами.

На минувшей неделе произошло 39 ДТП, в результате которых пострадали 44 человека, в том числе 8 несовершеннолетних. 37 пострадавших были госпитализированы.

Также за неделю было зарегистрировано 25 случаев ожогов, 9 переохлаждений и 3 обморожения. 44 обращения касались отравлений, в том числе 24 – лекарствами, 9 – углекислым газом и 6 – алкоголем.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.