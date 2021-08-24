За неделю в “скорую” поступило более 15 000 вызовов

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С 16 по 22 августа в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 15 234 обращения. В больницы были доставлены 6 126 пациентов, в том числе 1 469 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 3 079 случаев респираторных заболеваний, в том числе 1 265 случаев ОРВИ и 653 случая гриппа; 2 295 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 46 случаев острого коронарного синдрома; 1 823 случая неврологических нарушений, 181 из которых – инсульты.

За указанный период в “скорую” с травмами обратились 1 523 человека. На дорогах страны произошло 86 ДТП, в результате которых пострадали 114 человек. 263 обращения были связаны с инфекционными заболеваниями, 54 – с отравлениями, 40 – с ожогами.

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