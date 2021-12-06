За неделю в скорую помощь поступило свыше 14 000 вызовов

0

С 29 ноября по 5 декабря в Национальный центр доврачебной неотложной медицинской помощи поступило 14 185 обращений. В больницы были доставлены 5 272 пациента, в том числе 1 166 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 3 115 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 43 случая острого коронарного синдрома; 3 041 случай респираторных заболеваний, в том числе 1 096 случаев ОРВИ; 1 862 случая неврологических нарушений, 193 из которых – инсульты.

За указанный период в “скорую” с травмами обратились 1 006 человек. На дорогах страны произошло 51 ДТП, в результате которых пострадали 70 человек.

104 человека обратились к врачам по поводу инфекционных заболеваний, 52 пациента – с отравлениями и 18 – с ожогами. Специалисты также оказали помощь в 19 случаях отравления лекарствами, 8 – углекислым газом и 7 – алкоголем.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.