За неделю в скорую помощь поступило почти 15 тысяч вызовов

За неделю в скорую помощь поступило почти 15 тысяч вызовов

С 11 по 17 июля в Национальный центр доврачебной неотложной медицинской помощи поступило 14 998 обращений. В больницы были доставлены 5 879 пациентов, в том числе 1 298 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 2 918 случаев респираторных заболеваний; 2 643 обострения сердечно-сосудистых заболеваний; 2 097 случаев неврологических нарушений; 214 случаев инфекционных заболеваний. С травмами обратились 1 397 человек.

В результате ДТП пострадали 82 человека, в том числе 16 детей. Кроме того, за отчётный период зарегистрировано 25 случаев отравлений лекарствами, 30 случаев ожогов, 6 тепловых ударов и пр.

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