За неделю в “скорую” обратились почти 15 тысяч человек

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5518 пациентов – 440 взрослых и 103 детей – были госпитализированы.

3772 обращения были связаны с респираторными заболеваниями, 2812 – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 1885 – с неврологическими нарушениями. За указанный период произошло 53 ДТП, в которых пострадали 70 человек. В зависимости от тяжести травм некоторые были доставлены в больницы.

В то же время 49 человек отравились, из которых 18 – лекарствами, 8 – угарным газом, 6 – алкоголем, 4 – грибами. Были также зарегистрированы 4 случая гипотермии.

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