За неделю в Приднестровье зарегистрировали 8 пожаров

С 17 по 23 сентября в Приднестровье зарегистрировано 191 заявление и сообщение о преступлениях. По 130 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, сообщает пресс-служба МВД.

За это время зарегистрировано одно убийство (подозреваемый задержан), два грабежа (один раскрыт), 30 краж (8 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по пяти из них) и два преступления в сфере экономики (оба раскрыты), передаёт novostipmr.com.

Правоохранители разыскали шестерых обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Кроме того, выявлено и задержано семеро госдолжников и трое неплательщиков алиментов. За неделю автоинспекторы выявили 1 271 нарушение правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 18 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения

На территории Приднестровья зарегистрировано 8 пожаров. В результате возгорания в одном из частных домов в селе Кицканы мужчина получил травмы. Причиной этого ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. Всего за прошедшую неделю 26 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.