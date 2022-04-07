За неделю в Молдове выявили новых 10 случаев сезонного гриппа

За неделю в Молдове выявили новых 10 случаев сезонного гриппа

Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, с 28 марта по 3 апреля в стране было выявлено 10 случаев сезонного гриппа.

В Кишинёве было подтверждено 5 случаев, в Тараклии – 3, по одному – в Сороках и Оргееве. По данным ведомства, заболеваемость гриппом снизилась на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры, а при первых симптомах гриппа сразу же обращаться к врачу.

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