За неделю в Кишинёве было заасфальтировано около 6 тыс. м² дорог. Проведены и другие работы

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На прошлой неделе мунпредприятием Exdrupo были проведены работы по асфальтированию на общей площади около 6 тыс. м², и ещё около 6 тыс. м² дороги отфрезеровано для подготовки к асфальтированию на текущей неделе.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, наибольший объём работ выполнен на улице Хенри Коанда – на общей площади 4,5 тыс. м², где на прошлой неделе был начат текущий ремонт проезжей части.

Параллельно с фрезерованием старого асфальта также был произведён ремонт ливневой канализации, поднятие люков и дождеприемников, а в завершение нанесён слой износа.

На бул. Дачия велись работы над укреплением участков дороги у остановок общественного транспорта. Завершаются работы по подготовке к нанесению битумного слоя на всю улицу. Всего на бул. Дачия работы проведены на площади около 28 тыс. м².

Подходит к концу текущий ремонт улицы 27 марта 1918 года, где на этой неделе будет уложен последний слой асфальта.

На ул. Соколень, на участке между ул. Чевкарь и ул. Каля Орхеюлуй, продолжился ремонт тротуаров, демонтирован старый бордюр и установлен новый. Эти действия направлены на подготовку дороги к дальнейшим работам по строительству новой поворотной полосы на пересечении с улицей Каля Орхеюлуй, которые должны начаться в этом году.

Много единиц бордюра установлено на бул. Ренаштерий (315 шт.) и на улице Сармизеджетуса (245 шт.).

На ул. Гидигич на обустраиваемой перехватывающей парковке уложено и утрамбовано более 700 тонн гравия, на этой неделе планируется укладка асфальта.

Продолжены работы по ремонту и очистке ливневой канализации – обработано более 100 водосточных элементов и смотровых колодцев.

Также за последнюю неделю на общей площади более 4 тыс. м² нанесена дорожная разметка. Она обновлена на Хынчештском шоссе (3 тыс. м²), улицах Иона Крянгэ, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, В. Александри.

На этой неделе дорожная разметка будет нанесена по периметру всей улицы Алба-Юлия.

Во избежание ухудшения состояния дорожного полотна из-за повышенных температур в ночное и дневное время были помыты или политы водой ряд основных транспортных артерий города: Ю. Гагарина, К. Негруцци, Измаильская, П. Халиппа, Миорица, Д. Кантемира, Штефана чел Маре, В. Александри, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, М. Витязул, Каля Ешилор, В. Лупу, Г. Виеру, К. Тэнасе, А. Пушкина, Киевская, А. Руссо, Б. Воевод, Каля Орхеюлуй, Московский проспект, Албишоара, Чевкарь, Дачия, Траян, Дечебал, Индепенденцей, Гренобля, Чуфля, Хынчештское шоссе.

Работы продолжатся и на этой неделе. Над другими проектами работают претуры секторов.

В этом году примария Кишинёва также реализует внушительное количество инфраструктурных проектов.

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