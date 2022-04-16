За неделю таможенники выявили 44 случая контрабанды (ФОТО)

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С 9 по 16 апреля на КПП “Леушены” было выявлено 17 случаев провоза незадекларированных товаров. В их числе – сигареты, бытовая техника, одежда, кофе, косметика, ювелирные изделия, парфюмерия, автозапчасти и не только.

Одежда, автозапчасти, сигареты, косметика, игрушки, кофе – эти товары пытались нелегально провезти через таможенные посты “Костешты”, “Джурджулешты”, “Кагул”, “Скуляны” и “Каушаны”. А в столичном аэропорту пресекли 10 попыток провоза следующих товаров: пневматическое оружие, валюта, сигареты, косметика, одежда, пищевые добавки.

Ещё 7 попыток контрабанды были выявлены сотрудниками мобильных групп. Так, в остановленных транспортных средствах были обнаружены: одежда, брендовая обувь, сигареты, инструменты и оборудование, парфюмерия, краска, запчасти для мотоциклов и автомобилей, сообщается в пресс-релизе Таможенной службы.

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