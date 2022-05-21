За неделю таможенники предотвратили более 30 попыток незаконного ввоза товаров широкого потребления

0

Тринадцать из них были выявлены на таможенном посту “Леушень”. Инспекторы изъяли товары в коммерческих количествах. В частности, одежду, обувь, часы, косметику, бытовую химию, электротовары, петли, краны, пчелиный воск, а также б/у автозапчасти, картины в рамах, которые могут представлять культурную ценность и т.д.

На других КПП были обнаружены и изъяты сигареты, кофе, сыр, одежда, часы, косметика, удобрения и химикаты и т.д. Три попытки незаконного провоза товаров были пресечены сотрудниками мобильных экипажей Таможенной службы. Во всех трех случаях товары были без документов о происхождении. Речь идет о ювелирных изделиях, электронных аксессуарах, одежде, обуви, косметике и т.д.

Сотрудники таможни в Международном аэропорту Кишинева пресекли семь попыток незаконного провоза следующих товаров: сигареты, украшения из золота и серебра, стратегические товары (радиостанции, бронежилеты), одежда.

В результате товары были конфискованы. Обстоятельства инцидентов выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.