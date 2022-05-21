За неделю таможенники предотвратили более 30 попыток незаконного ввоза товаров широкого потребления

За неделю таможенники предотвратили более 30 попыток незаконного ввоза товаров широкого потребления

Тринадцать из них были выявлены на таможенном посту “Леушень”. Инспекторы изъяли товары в коммерческих количествах. В частности, одежду, обувь, часы, косметику, бытовую химию, электротовары, петли, краны, пчелиный воск, а также б/у автозапчасти, картины в рамах, которые могут представлять культурную ценность и т.д.

На других КПП были обнаружены и изъяты сигареты, кофе, сыр, одежда, часы, косметика, удобрения и химикаты и т.д. Три попытки незаконного провоза товаров были пресечены сотрудниками мобильных экипажей Таможенной службы. Во всех трех случаях товары были без документов о происхождении. Речь идет о ювелирных изделиях, электронных аксессуарах, одежде, обуви, косметике и т.д.

Сотрудники таможни в Международном аэропорту Кишинева пресекли семь попыток незаконного провоза следующих товаров: сигареты, украшения из золота и серебра, стратегические товары (радиостанции, бронежилеты), одежда.

В результате товары были конфискованы. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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