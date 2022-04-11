За неделю Таможенная служба пополнила бюджет на 615 млн леев

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С 4 по 10 апреля поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 615 млн леев. Это на 10% больше запланированной нормы.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе было оформлено 11 395 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 59 936. Было выявлено 85 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 320 тысяч леев. Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

С начала года Таможенная служба собрала 7,8 млрд леев. Рост составил 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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