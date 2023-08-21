За неделю сотрудники НАЦ арестовали имущество на 3 млн леев

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На прошлой неделе Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём, выдало ордера на арест двух транспортных единиц, наличности и ряда жилых помещений.

За неделю в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1218 материалов. Проведено 8 судебных экспертиз, 5 стратегических анализов и выдано 162 справки о неподкупности.

На национальную линию по борьбе с коррупцией поступило 36 звонков.

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