За неделю сотрудники НАЦ арестовали имущество на 3 млн леев

За неделю сотрудники НАЦ арестовали имущество на 3 млн леев

На прошлой неделе Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём, выдало ордера на арест двух транспортных единиц, наличности и ряда жилых помещений.

За неделю в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1218 материалов. Проведено 8 судебных экспертиз, 5 стратегических анализов и выдано 162 справки о неподкупности.

На национальную линию по борьбе с коррупцией поступило 36 звонков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md