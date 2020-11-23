За неделю сотрудниками НАЦ наложен арест на имущество стоимостью более 4 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 4 112 625 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Среди изъятого – транспортные средства, нежилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки, сельскохозяйственная техника, а также уставный капитал некоторых компаний.

За указанный период было составлено 23 заключения по оценке недвижимого и движимого имущества, фигурирующего в других уголовных делах. Таким образом, была проведена оценка стоимости 10 машин, 2 земельных участков, 8 жилых помещений и 3 хозяйственных построек.

Стоит отметить, что с начала года Агентство по возврату добытого преступным путём имущество изъяло финансовые активы на сумму 800 000 000 леев.

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