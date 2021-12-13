За неделю поступления Таможенной службы превысили 628 млн леев

0

Поступления Таможенной службы в госбюджет с 6 по 12 декабря составили более 628 млн леев, что на 81% больше по сравнению с установленной нормой.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, с начала декабря служба собрала свыше 1 млрд леев в госбюджет, рост составил более чем 31,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

За прошедшую неделю оформлена 12 821 таможенная декларация, число пересёкших границу транспортных средств составило 57 192. Самыми загруженными таможенными постами стали “Леушены” и “Скуляны” – 13 604 и 10 186 пересечений соответственно.

Также было выявлено 153 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 248 тыс. леев, пишет moldpres.md. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.