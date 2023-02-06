За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 700 тысяч леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на имущество на сумму свыше 700 000 леев, включая автомобиль Mercedes s300 2017 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, на рассмотрении ведомства находится 331 уголовное дело. Аналитический отдел завершил 4 операционных анализа, ещё 60 находятся в работе. Кроме того, за указанный период было выдано 136 справок о неподкупности.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией за неделю поступило 60 звонков.

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