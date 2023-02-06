За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 700 тысяч леев

За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 700 тысяч леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на имущество на сумму свыше 700 000 леев, включая автомобиль Mercedes s300 2017 года выпуска. 

Как сообщает пресс-служба НАЦ, на рассмотрении ведомства находится 331 уголовное дело. Аналитический отдел завершил 4 операционных анализа, ещё 60 находятся в работе. Кроме того, за указанный период было выдано 136 справок о неподкупности.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией за неделю поступило 60 звонков.

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