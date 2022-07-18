За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 4 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 4 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), были арестованы два жилых и три нежилых здания, два транспортных средства и земельный участок.

Кроме того, за указанный период было проведено 9 операционных и один стратегический анализ, ещё 5 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1255 материалов, выдано 116 справок о неподкупности.

В юридическом отделе на рассмотрении находятся 22 проекта. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 39 звонков. В настоящее время 3 человека находятся в изоляторе НАЦ.

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