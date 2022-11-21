За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 2,7 млн леев

За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 2,7 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на имущество на сумму свыше 2,7 млн леев. Речь о 6 активах, в том числе 4 жилых и одном нежилом помещении, а также о транспортном средстве.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было инициировано 9 уголовных процессов и 3 уголовных дела. Всего на рассмотрении находятся 348 дел. Аналитический отдел завершил 8 и инициировал ещё 8 операционных анализов.

В канцелярии было зарегистрировано 1224 материала. На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией за неделю поступил 41 звонок. Кроме того, за указанный период было выдано 129 справок о неподкупности.

В изоляторе НАЦ находится один человек, еще 11 обвиняемых – в пенитенциаре №13.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md