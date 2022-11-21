За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 2,7 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на имущество на сумму свыше 2,7 млн леев. Речь о 6 активах, в том числе 4 жилых и одном нежилом помещении, а также о транспортном средстве.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было инициировано 9 уголовных процессов и 3 уголовных дела. Всего на рассмотрении находятся 348 дел. Аналитический отдел завершил 8 и инициировал ещё 8 операционных анализов.

В канцелярии было зарегистрировано 1224 материала. На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией за неделю поступил 41 звонок. Кроме того, за указанный период было выдано 129 справок о неподкупности.

В изоляторе НАЦ находится один человек, еще 11 обвиняемых – в пенитенциаре №13.

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