За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 12 млн леев

0

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 12 млн леев.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра (НАЦ), среди конфискованного имущества: жилое помещение, транспортное средство, уставной капитал, а также денежные средства. Кроме того, за указанный период было проведено 11 операционных анализов, ещё 87 анализов находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1503 материала, выдано 192 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 48 звонков. В настоящее время 6 человек находятся в изоляторе НАЦ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.