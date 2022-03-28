За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 12 млн леев

За неделю НАЦ арестовал имущество на сумму свыше 12 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 12 млн леев.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра (НАЦ), среди конфискованного имущества:  жилое помещение, транспортное средство, уставной капитал, а также денежные средства. Кроме того, за указанный период было проведено 11 операционных анализов, ещё 87 анализов находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1503 материала, выдано 192 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 48 звонков. В настоящее время 6 человек находятся в изоляторе НАЦ.

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