За неделю НАЦ арестовал имущество на 1,5 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на прошлой неделе наложило арест на жилое здание стоимостью 1,5 млн леев.

Кроме того, за отчётный период было завершено 5 операционных и один стратегический анализ, ещё 25 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1276 материалов, выдано 127 справок о неподкупности, сообщает пресс-служба НАЦ.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 55 звонков. В настоящее время два человека находятся в изоляторе центра.

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