За неделю НАЦ арестовал имущество на 1,5 млн леев

За неделю НАЦ арестовал имущество на 1,5 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на прошлой неделе наложило арест на жилое здание стоимостью 1,5 млн леев.

Кроме того, за отчётный период было завершено 5 операционных и один стратегический анализ, ещё 25 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1276 материалов, выдано 127 справок о неподкупности, сообщает пресс-служба НАЦ.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 55 звонков. В настоящее время два человека находятся в изоляторе центра.

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