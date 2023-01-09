За неделю НАЦ арестовал имущество на 400 тысяч леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 400 000 леев, в том числе на автомобиль Hyundai Tucson (2015 года выпуска) и 2 банковских счёта.

За указанный период было проведено 4 операционных анализа, ещё 62 находятся в работе. Также выдано 42 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией на прошлой неделе поступило 30 звонков.

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