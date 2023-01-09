За неделю НАЦ арестовал имущество на 400 тысяч леев

За неделю НАЦ арестовал имущество на 400 тысяч леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 400 000 леев, в том числе на автомобиль Hyundai Tucson (2015 года выпуска) и 2 банковских счёта.

За указанный период было проведено 4 операционных анализа, ещё 62 находятся в работе. Также выдано 42 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией на прошлой неделе поступило 30 звонков.

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