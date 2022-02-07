За неделю НАЦ арестовал имущество на 2 млн леев

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Активы на 2 млн леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба НАЦ.

Речь идёт о 4 постройках, 5 сельскохозяйственных участках, 2 транспортных средствах, уставном капитале и дебиторской задолженности.

За указанный период было завершено 5 операционных анализов, ещё 61 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1 300 материалов, выданы 72 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 42 звонка. В изоляторе НАЦ содержатся 7 человек.

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