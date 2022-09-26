За неделю НАЦ арестовал активы на сумму более 14 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 14,3 млн леев. Среди арестованного – 98 активов по делу о хищении иностранного имущества, в том числе 4 социальных капитала, 87 нежилых и 2 жилых объекта, 3 транспортных средства и 2 участка под строительство.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было проведено 3 операционных анализа, ещё 10 были инициированы. В канцелярии было зарегистрировано 1 122 материала, выдано 135 справок о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 26 звонков. Один человек находился в изоляторе НАЦ.

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