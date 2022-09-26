За неделю НАЦ арестовал активы на сумму более 14 млн леев

За неделю НАЦ арестовал активы на сумму более 14 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 14,3 млн леев. Среди арестованного – 98 активов по делу о хищении иностранного имущества, в том числе 4 социальных капитала, 87 нежилых и 2 жилых объекта, 3 транспортных средства и 2 участка под строительство.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период было проведено 3 операционных анализа, ещё 10 были инициированы. В канцелярии было зарегистрировано 1 122 материала, выдано 135 справок о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 26 звонков. Один человек находился в изоляторе НАЦ.

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